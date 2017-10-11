Защитник "Краснодара" включен в команду недели FIFA 18

Компания EA Sports представила четвертую команду недели FIFA 18, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Защитник "Краснодара"​ Андреас Гранквист получил специальную карточку с общим рейтингом 83 OVR. 32-летний швед оформил дубль в матче за национальную команду против Люксембурга в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2018 (8:0)

Полностью четвертая команда недели FIFA 18 выглядит следующим образом:

Основной состав - Серхио Эррера (ВРТ, "Осасуна", 78), Штефан Лихтштайнер (ПЗ, "Ювентус", 84), Андреас Гранквист (ЦЗ, "Краснодар", 83), Кари Арнасон (ЦЗ, "Абердин", 78), Леон Горецка (ЦП, "Шальке", 84), Блэз Матюиди (ЦП, "Ювентус", 86), Кристиан Эриксен (ЦАП, "Тоттенхэм", 88), Марко Арнаутович (ЛП, "Вест Хэм", 84), Антонио Санабрия (ФРВ, "Бетис", 82), Сандро Вагнер (ФРВ, "Хоффенхайм", 82), Роберт Левандовски (ФРВ, "Бавария", 92);

Запасные - Федерико Альярди (ВРТ, "Чезена", 78), Альваро Одриосола (ПЗ, "Реал Сосьедад", 80), Бен Уайтман (ЦП, "Донкастер", 73), Дэрил Мерфи (ФРВ, "Ноттингем Форест", 79), Халид Бутаиб (ФРВ, "Йени Малатьяспор", 78), Негау (ФРВ, "Тэгу", 73), Рой О'Донован (ФРВ, "Ньюкасл Джетс", 73);

Резерв - Андрей Крамарич (ПП, "Хоффенхайм", 84), Стивен Цубер (ЛП, "Хоффенхайм", 81), Мохамед Эльюнусси (ЛП, "Базель", 82), Джоузи Алтидор (ФРВ, "Торонто", 81), Тим Кэйхилл (ФРВ, "Мельбурн Сити", 78).

Паки с этими карточками будут доступны в течение недели, начиная с 20.00 по московскому времени.