За "Ювентус", "Реал" и "ПСЖ" можно будет сыграть в демо-версии FIFA 19

Стали известны подробности демо-версии нового футбольного симулятора FIFA 19. В пробной версии футсима можно будет сыграть за "Баварию", "Ювентус", "ПСЖ", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Реал", "Атлетико", "Тоттенхэм" и дортмундскую "Боруссию". Дата выхода демо FIFA 19 пока неизвестна. Полная версия игры будет выпущена в конце сентября.
Se filtran los 9 equipos disponibles en la demo del FIFA 19 [FOTO] https://t.co/AyQXWh4HM2 pic.twitter.com/3ox9mt88Ib– Noticias Venezuela (@NoticiasVenezue) 21 июля 2018 г.
- Реал (Футбол)
- Ювентус
- Манчестер Юнайтед
- Манчестер Сити
- Тоттенхэм
- Атлетико
- Бавария
- Боруссия Дортмунд
- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
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