За "Ювентус", "Реал" и "ПСЖ" можно будет сыграть в демо-версии FIFA 19

Стали известны подробности демо-версии нового футбольного симулятора FIFA 19. В пробной версии футсима можно будет сыграть за "Баварию", "Ювентус", "ПСЖ", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Реал", "Атлетико", "Тоттенхэм" и дортмундскую "Боруссию"​. Дата выхода демо FIFA 19 пока неизвестна. Полная версия игры будет выпущена в конце сентября.

Se filtran los 9 equipos disponibles en la demo del FIFA 19 [FOTO] https://t.co/AyQXWh4HM2 pic.twitter.com/3ox9mt88Ib – Noticias Venezuela (@NoticiasVenezue) 21 июля 2018 г.