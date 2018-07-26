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За "Ювентус", "Реал" и "ПСЖ" можно будет сыграть в демо-версии FIFA 19


Стали известны подробности демо-версии нового футбольного симулятора FIFA 19. В пробной версии футсима можно будет сыграть за "Баварию", "Ювентус""ПСЖ", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Реал", "Атлетико", "Тоттенхэм" и дортмундскую "Боруссию"​. Дата выхода демо FIFA 19 пока неизвестна. Полная версия игры будет выпущена в конце сентября.

 

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