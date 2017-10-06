Йоан 'Maniika' Симон: "Моя цель - защитить титул чемпиона Франции"

Киберфутболист "ПСЖ" Йоан 'Maniika' Симон намерен защитить чемпионский титул в e-Ligue1. В прошлом сезоне он представлял "Метц" и выиграл в финале у представителя "Дижона" Корентена 'Rockyy' Шеврена. Оба в последствии представляли Францию на чемпионате мира-2017.

- Прошлый сезон был полон изгибов и поворотов, - цитирует пресс-служба турнира Maniika. - Очевидно, что я хочу защитить чемпионский титул во Франции и выиграть международные соревнования. В новом сезоне я буду представлять "ПСЖ".

- У вас есть идеи относительно новой команды, которую вы планируете собрать для турнира?

- Как и в прошлом году, костяк моей команды будет состоять из игроков "ПСЖ", а также я намерен заменить крупных игроков, покинувших лигу 1 (Ляказетт, Матюиди, Толиссо), звездами, которые присоединились к лиге 1 в этом году, такими как Неймар и Дани Алвес.

- Что вы можете сказать игрокам, которые пока не решились попробовать себя в e-Ligue 1?

- Турнир бесплатный и в него легко попасть. У каждого есть свой шанс, просто создайте команду в Ultimate Team из игроков чемпионата Франции и верьте в себя.

- В заключение, скажите пару слов фанатам "Метца", которые вас поддерживают?

- Я очень гордился тем, что представлял свой регион в прошлом сезоне, выиграл титул чемпиона Франции в футболке "Метца", и я благодарен всем болельщикам за их поддержку. Желаю "Метцу" всего наилучшего в этом сезоне.