Войчех Щенсны: "Левандовски - лучший нападающий года, если я не выберу его, он убьет меня"

Компания EA Sports опубликовала видео о том, кого бы сами футболисты включили в символическую сборную 2017 года. Сегодня в FIFA 18 стали доступны специальные карточки нападающих Криштиану Роналду, Лионеля Месси и Харри Кейна, который составили линию нападения команды года.

В течение этой недели будут объявлены все члены сборной лучших игроков года.

Напомним, на прошлой неделе проходило голосование по определению команды года, в котором приняли участие известные представители киберфутбольного сообщества, некоторые футболисты и работники компании EA Sports.

Роналду, Месси и Кейн - линия нападения команды года в FIFA 18