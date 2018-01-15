23:55 15 января | КИБЕРСПОРТ — Киберфутбол

Войчех Щенсны: "Левандовски - лучший нападающий года, если я не выберу его, он убьет меня"


Компания EA Sports опубликовала видео о том, кого бы сами футболисты включили в символическую сборную 2017 года. Сегодня в FIFA 18 стали доступны специальные карточки нападающих Криштиану Роналду, Лионеля Месси и Харри Кейна, который составили линию нападения команды года.

В течение этой недели будут объявлены все члены сборной лучших игроков года.

Напомним, на прошлой неделе проходило голосование по определению команды года, в котором приняли участие известные представители киберфутбольного сообщества, некоторые футболисты и работники компании EA Sports.

Роналду, Месси и Кейн - линия нападения команды года в FIFA 18

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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