Роналду, Месси и Кейн - линия нападения команды года в FIFA 18

Компания EA Sports объявила тройку нападающих, которые вошли в символическую сборную 2017 года. Специальные карточки в FIFA 18 получили Криштиану Роналду (ЛФА, "Реал", 99), Лионель Месси (ПФА, "Барселона", 98) и Харри Кейн (ФРВ, "Тоттенхэм", 96).
Напомним, на прошлой неделе проходило голосование по определению команды года, в котором приняли участие известные представители киберфутбольного сообщества, некоторые футболисты и работники компании EA Sports.
Специальные TOTY-карточки нападающих будут доступных в паках в течение суток, начиная с 21.00 по московскому времени.
Cristiano Ronaldo, Lionel Messi and Harry Kane are the #FUT 18 #TOTY Attackers! Available today for 24hrs from 6pm UK. 👀 pic.twitter.com/O3xMtb7p1s– EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 15 января 2018 г.
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