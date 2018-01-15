Роналду, Месси и Кейн - линия нападения команды года в FIFA 18

Компания EA Sports объявила тройку нападающих, которые вошли в символическую сборную 2017 года. Специальные карточки в FIFA 18 получили Криштиану Роналду (ЛФА, "Реал", 99), Лионель Месси (ПФА, "Барселона", 98) и Харри Кейн (ФРВ, "Тоттенхэм", 96).

Напомним, на прошлой неделе проходило голосование по определению команды года, в котором приняли участие известные представители киберфутбольного сообщества, некоторые футболисты и работники компании EA Sports.

Специальные TOTY-карточки нападающих будут доступных в паках в течение суток, начиная с 21.00 по московскому времени.