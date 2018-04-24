В PES 2018 обновят лица молодых талантов чемпионата Франции

Компания Konami, являющаяся разработчиком футбольного симулятора Pro Evolution Soccer 2018, объявила о подробностях грядущего четвертого обновления пакета данных (DLC). В PES 2018 будут новые лица у молодых игроков чемпионата Франции - у Малкома ("Бордо"), Жорже ("Монако"), Джованни Ло Сельсо ("ПСЖ"), Танги Ндомбеле и Уссема Ауара (Оба - "Лион"). Также планируется, что в игру будет добавлен контент, связанный с грядушим чемпионатом мира-2018​​.

Выход DLC 4.0 запланирован на этот четверг, 26 апреля. Всего ожидается большое количество новых лиц для всех ведущих лиг, которые есть в футбольном симуляторе.

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