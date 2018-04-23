В PES 2018 перед ЧМ-2018 обновят лица Азара и Гвюдмундссона

Компания Konami, являющаяся разработчиком футбольного симулятора Pro Evolution Soccer 2018, объявила о подробностях грядущего четвертого обновления пакета данных (DLC). В PES 2018 будут новые лица у Эдена Азара ("Челси"), Джеймса Тарковски, Йохана Гвюдмундссона (Оба - "Бернли"), Абдулай Дукуре ("Уотфорд") и Доминика Калверта-Льюина ("Эвертон"). Также планируется, что в игру будет добавлен контент, связанный с грядушим чемпионатом мира-2018​.

Выход DLC 4.0 запланирован на этот четверг, 26 апреля. Всего ожидается большое количество новых лиц для всех ведущих лиг, которые есть в футбольном симуляторе.