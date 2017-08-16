В Лондоне стартовал чемпионат мира по FIFA

Сегодня в столице Великобритании стартовала финальная стадия чемпионата мира по киберфутболу – FIFA Interactive World Cup. Всего на турнире выступят 32 киберфутболиста, разделенных на два дивизиона PlayStation и XBOX. Россию представит киберфутболист ЦСКА Андрей "Timon" Гурьев, занявший первую строчку отборов в европейском регионе. В числе участников также представители "Вольфсбурга", "ПСЖ", "Лиона", "Брондбю" и "Базеля". Решающие встречи пройдут в концертном зале "Вестминстер".

Призовой фонд FIFA Interactive World Cup составляет 300 тысяч долларов. Победителю достанется 200 тысяч. Этот турнир поставил рекорд по размеру призового фонда и количеству участников в квалификации. В отборах приняли участие более семи миллионов человек.