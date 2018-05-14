В FIFA 19 появятся Лига чемпионов и Лига Европы?

Датский комментатор Эверт тен Напель, занимающийся озвучкой серии игр FIFA на протяжении многих лет, анонсировал появление Лиги чемпионов и Лиги Европы в новой версии симулятора - FIFA 19.

- Шесть или семь лет я записываю обновленные реплики на студии в Утрехте, - цитирует тен Напеля ResetEra. - В 2019 году, как обычно, игра станет еще лучше, потому что они (разработчики из EA Sports. - Прим. "СЭ") добавили в игру Лигу чемпионов и Лигу Европы.

Я почти закончил работу над версией 2019 года. Затем ее отправят в тестовый центр, где хорошие игроки все проверят. После этого, в октябре, игра появится на прилавках в октябре.

Напомним, ранее Лига чемпионов и Лига Европы были представлены в серии игр Pro Evolution Soccer. Японская компания Konami, которая занимается разработкой этого симулятора, не стала продлевть соглашение об использовании лицензии на турниры УЕФА.