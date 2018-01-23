В FIFA 18 кардинально изменят киберспортивный режим

Компания EA Sports на официальном сайте объявила о выходе крупного обновления для футбольного симулятора FIFA 18. Кардинальные изменения коснутся игрового процесса и киберспортивного режима Weekend League. Обновление уже доступно на персональных компьютерах, а позже появится и на консолях.

Во-первых, теперь после розыгрыша мяча обороняющаяся команда будет более плотно действовать в обороне, что позволит исключить частое явление, получившее в киберфутбольной среде название "kickoff-голы". Кроме того, атакующие игроки при этом будут менее агрессивно идти вперед, а оборона будет перекрывать пространство между друг другом и игроками атаки, чтобы сократить разрыв между линиями и не дать пространства атакующей команде. Также была исправлена ошибка, при которой в некоторых ситуациях вратари без нужды выносили попадавший к ним мяч.

Во-вторых, в режиме Weekend League, в котором определяются участники отборочного турнира чемпионата мира по FIFA 18, теперь все матчи будут проходить на стадионе "FeWC", время проведения матча - вечер, погода - ясно. Также на экране анонса матча не будет указано, какая команда играет "дома", а какая "в гостях", чтобы игроки не выходили раньше времени в поисках только домашних игр. Кроме того, ни во время игры, ни на экране анонса матча игроки не будут видеть форму соперника, чтобы также предотвратить преждевременный выход, если попадается соперник с формой за попадание в топ-100 месяца или тому подобной.

В-третьих, были исправлены некоторые неточности при поиске предметов на трансферном рынке и изменено отображение качества соединения с соперником.