Ufenok уступил в финале международного турнира в Ташкенте киберфутболисту из Ирана

В Ташкенте состоялся 1-й Международный турнир по киберфутболу Futbol TV CUP. Победу одержал иранец Навид Борхани. В гранд-финале он переиграл россиянина Роберта Ufenok Фахретдинова со счетом 3:2. Победитель получил денежный приз в размере двух тысяч долларов, уступивший финалист – 1,5 тысячи. Замкнул тройку киберфутболист из Узбекистана Мухаммадин Али, который по ходу турнира выбил представителя "Локомотива" Антона KLENOFF Кленова.

Соревнование проходило с 22 по 27 мая. На Football TV CUP приглашены многие именитые киберфутболисты из России, Бельгии, Украины, Молдовы, Азербайджана и других стран. В турнире примут участие 48 человек.