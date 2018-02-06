"Уфа" проведет чемпионат республики Башкортостан по FIFA 18

"Уфа" на официальном сайте объявила о проведении совместно с федерацией футбола республики Башкортостан и башкирским республиканским отделением Федерации компьютерного спорта России (ФКС) первого в истории чемпионата республики по FIFA 18. Первенство будет состоять из пяти отборочных турниров и одного гранд-финала.

Отборочные турниры, которые пройдут с февраля по май, получили названия в честь игроков и главного тренера уфимского клуба: Кубок Азамата Засеева, Кубок Александра Беленова, Кубок Сильвестра Игбуна, Кубок Вячеслава Кротова и Кубок Сергея Семака​. Игры будут проводиться на платформе Play Station 4. В гранд-финале встретятся 8 лучших киберфутболистов.