"Спортивный симулятор" - новая дисциплина киберспорта

Министерство спорта РФ признало "Спортивный симулятор" дисциплиной компьютерного спорта и включило ее во всероссийский реестр видов спорта, сообщает пресс-служба федерации компьютерного спорта России (ФКС). Под определение "Спортивный симулятор" попадают любые киберспортивные игры, имитирующие состязания по традиционным видам спорта.

Таким образом, теперь официально в России признаны 5 киберспортивных дисциплин: "Боевая арена", "Соревновательные головоломки", "Стратегия в реальном времени", "Технический симулятор" и "Спортивный симулятор".

- Мы последовательно расширяем список официально признанных киберспортивных дисциплин, – отметил президент ФКС Дмитрий Смит. – Сейчас в работе находится еще ряд дисциплин, популярных в киберспортивном сообществе и признанных международной федерацией. Внесение в реестр видов спорта спортивных симуляторов стало важным шагом в институализации российского киберспорта.