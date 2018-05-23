Сергей Прядкин: "Разработчики PES 2019 думают об интересах болельщиков и поклонников игры в первую очередь"

Президент РФПЛ Сергей Прядкин​ доволен подписанием эксклюзивного соглашения с Konami. Чемпионат России в этом году впервые появится в футбольном симуляторе Pro Evolution Soccer.

- Нам нравятся то, что Konami развивает мировую серию PES вместе с РФПЛ, - цитирует пресс-служба РФПЛ Прядкина. - И мы ценим, что наши партнеры думают об интересах болельщиков и поклонников игры в первую очередь. Наши цели совпадают, клубы премьер-лиги разделяют это стремление, поэтому у нас не было сложностей при заключении эксклюзивного соглашения.

Напомним, релиз PES 2019 на всех популярных платформах намечен на 30 августа.

РФПЛ появится в PES 2019