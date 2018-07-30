"Селтик" стал партнером PES 2019

Футбольный клуб "Селтик"​ подписал партнерское соглашение с компанией Konami, являющейся разработчиком нового футбольного симулятора Pro Evolution Soccer 2019. Как сообщает пресс-служба японской компании, ведущие игроки шотландской команды получат невероятный уровень детализации. Также в игре появится стадион "кельтов".

Ожидается, что в будущем в режиме myClub в качестве легендарных игроков могут быть добавлены знаменитые экс-футболисты "Селтика".