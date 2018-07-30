"Селтик" стал партнером PES 2019

Футбольный клуб "Селтик" подписал партнерское соглашение с компанией Konami, являющейся разработчиком нового футбольного симулятора Pro Evolution Soccer 2019. Как сообщает пресс-служба японской компании, ведущие игроки шотландской команды получат невероятный уровень детализации. Также в игре появится стадион "кельтов".
Ожидается, что в будущем в режиме myClub в качестве легендарных игроков могут быть добавлены знаменитые экс-футболисты "Селтика".
We're delighted to announce @CelticFC as our latest partner club! 🍀 #PES2019 pic.twitter.com/HgB9c8hEHK– Pro Evolution Soccer (@officialpes) 30 июля 2018 г.
In addition to the partnership, happy to reveal that the world famous Celtic Park will be added to #PES2019 via a Data Pack after launch. 🍀 pic.twitter.com/ehegtGLpUs– Pro Evolution Soccer (@officialpes) 30 июля 2018 г.
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