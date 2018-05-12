Сегодня в Москве стартует Кубок России по FIFA 18

Сегодня в Москве начнется Кубок России по интерактивному футболу. В субботу, 12 мая, 64 лучших киберфутболиста страны сыграют по швейцарской системе, когда в очередном туре встречаются участники с одинаковой текущей статистикой, чтобы определить 32-х лучших, которые в воскресенье встретятся в плей-офф. Призовой фонд турнира составляет 1 миллион рублей. Также победитель получит путевку на финальный отборочный турнир чемпионата мира по FIFA 18.

Победитель Кубка России получит путевку на финальный отбор чемпионата мира //

1 миллион рублей разыграют на Кубке России по FIFA 18