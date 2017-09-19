Сборная Саудовской Аравии впервые появится в FIFA 18

Компания EA Sports, разрабатывающая новый футбольный симулятор FIFA 18, объявила, что в новой игре будет сборная Саудовской Аравии. Эта команда появится в футсиме впервые за всю историю серии.

"Сборная Саудовской Аравии была одной из самых востребованных команд на Ближнем Востоке и будет доступна в FIFA 18 с момента ее выхода. Ждите в новой игре команду с ее узнаваемым зеленым значком", - говорится в пресс-релизе.

Напомним, на прошлой неделе вышла демоверсия FIFA 18, а релиз полноценной версии запланирован на 29 сентября.