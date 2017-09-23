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Анжел Гомеш: "Разработчики FIFA 18, почему я выгляжу, как Бони?"


Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Анжел Гомеш присоединился к футболистам английской премьер-лиги, которые критикуют FIFA 18. Однако 17-летний англичанин недоволен не своим общим рейтингом, как другие игроки, а возмущен моделью лица своей виртуальной копии.

"EA Sports, почему я выгляжу, как Вильфрид Бони? Ха-ха-ха", - написал Гомес на своей странице в Твиттере.

Напомним, ранее нападающий "Челси" Миши Батшуайи, полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли и защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди раскритиковали EA Sports за то, что у них в FIFA 18 низкие рейтинги.

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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