Роналду и Агуэро - в новой команде недели

Компания EA Sports представила двадцать вторую команду недели FIFA 18, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Специальную карточку с общим рейтингом 96 OVR (OVR – общий рейтинг игрока. Максимальный 99. – Прим. "СЭ") получил нападающий "Реала" Криштиану Роналду. 33-летний португалец в минувшие выходные забил 3 гола и сделал 1 голевую передачу во встрече с "Реал Сосьедад" (5:2).

Также стоит отметить, что информ-карточку получил нападающий английского клуба "Челтенхэм Таун" Мохамед Эйса, который является одним из двух игроков из Судана, присутствующих вообще в футбольном симуляторе.

Полностью двадцать вторая команда недели FIFA 18 выглядит следующим образом:

Основной состав - Бенжамен Леконт (ВРТ, "Монпелье", 85), Ян Фертонген (ЦЗ, "Тоттенхэм", 86), Николас Тальяфико (ЛЗ, "Аякс", 82), Флориан Лежен (ЦЗ, "Ньюкасл", 82), Виллиам Карвалью (ЦОП, "Спортинг" Л, 85), Федерико Бернардески (ПП, "Ювентус", 84), Даниэль Парехо (ЦП, "Валенсия", 86), Петр Зелиньски (ЦП, "Наполи", 83), Криштиану Роналду (ФРВ, "Реал", 96), Серхио Агуэро (ФРВ, "Манчестер Сити", 93), Роберту Фирмину (ФРВ, "Ливерпуль"​, 87);

Запасные - Серхио Рико (ВРТ, "Севилья", 84), Виктор Мозес (ПФЗ, "Челси", 82), Раул Силва (ЦЗ, "Брага", 82), Вахби Хазри (ЦАП, "Ренн", 82), Эдсон Пуч (ЛП, "Керетаро", 81), Стеван Йоветич (ФРВ, "Монако", 84), Андрей Крамарич (ФРВ, "Хоффенхайм", 86);

Резерв - Дженгиз Ундер (ПП, "Рома", 80), Тедди Шавалье (ПП, "Кортрейк", 78), Маттиас Морис (ФРВ, "Аален", 78), Андрес Якобсен (ФРВ, "Оденсе", 75), Мохамед Эйса (ФРВ, "Челтенхэм Таун", 65).

Паки с этими карточками доступны в течение недели, начиная со среды, 21.00 по московскому времени.