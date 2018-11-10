Романьоли, Куарежма и Мертенс вошли в команду недели в FIFA 19

Компания EA Sports представила очередную команду недели FIFA 19, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.
Карточку с самым высоким общим рейтингом получил нападающий "Наполи" Дрис Мертенс - 88 OVR. 31-летний бельгиец в матче 11-го тура чемпионата Италии против "Эмполи" (5:1) забил 3 гола и сделал 1 голевую передачу.
Полностью команда недели выглядит следующим образом:
😏 La #TOTW 8 avec @dries_mertens14 88 🇧🇪, @F_Andersoon 86 🇧🇷, @07RQuaresma 86 🇵🇹 et notre bon @Valrongier28 82 🇫🇷 ! #FUT #FIFA19 pic.twitter.com/VSNRiBMzta– EA FIFA France (@EA_FIFA_France) 7 ноября 2018 г.
Паки с этими карточками доступны в течение недели, начиная со среды, 20.00 по московскому времени.
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