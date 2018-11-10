Романьоли, Куарежма и Мертенс вошли в команду недели в FIFA 19

Компания EA Sports представила очередную команду недели FIFA 19, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Карточку с самым высоким общим рейтингом получил нападающий "Наполи" Дрис Мертенс - 88 OVR. 31-летний бельгиец в матче 11-го тура чемпионата Италии против "Эмполи" (5:1) забил 3 гола и сделал 1 голевую передачу.

Полностью команда недели выглядит следующим образом:

Паки с этими карточками доступны в течение недели, начиная со среды, 20.00 по московскому времени.