Роберт "Ufenok77" Фахретдинов: "Чтобы изучить FIFA 18 на 30 процентов понадобится около месяца"

Киберфутболист M19 и Loko eSports Team, представляющей футбольный "Локомотив", Роберт "Ufenok77" Фахретдинов отметил, что в FIFA 18 сложнее обороняться, чем в FIFA 17. Также он признался, что на полноценное изучение игры нужно много времени.

– В FIFA 18 искусственный интеллект почти не вмешивается в игру защитников, – приводит пресс-служба M19 слова Фахретдинова. - Теперь нужно самому грамотно переключаться между футболистами, чтобы успевать закрывать зоны – компьютер не сделает это за тебя. Обороняться стало сложнее, но в то же время интереснее.

Привыкание к новой игре – это долгий процесс. Конечно, уже есть опыт и умения, которые помогают быстрее приспосабливаться к игре каждый год, но чтобы изучить FIFA 18 на 25-30 процентов мне понадобится около месяца.

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