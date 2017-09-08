Пьянич - лучший исполнитель штрафных ударов в PES 2018, Роналду нет в пятерке

Компания Konami, разрабатывающая новый футбольный симулятор Pro Evolution Soccer 2018, на своей странице в Твиттере опубликовала список лучших исполнителей штрафных ударов в новой игре. Первое место занял полузащитник "Ювентуса" Миралем Пьянич, точность штрафных ударов которого составили 92 единицы из 99 возможных.

Второе место занял хавбек "Милана" Хакан Чалханоглу с точностью штрафных 91, а замкнул тройку лидер "Барселоны" Лионель Месси - 90. Полузащитник "Марселя" Димитри Пайет (89) и нападающий "ПСЖ" Неймар (87) заняли четвертое и пятое места соответственно.

Напомним, в Pro Evolution Soccer 2017 Пьянич, Чалханоглу и Пайет делили первое место, так как у каждого показатель точности штрафных ударов равнялсся 92.

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