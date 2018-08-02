Победитель киберфутбольного чемпионата Франции присоединился к Team Vitality

Победитель киберфутбольного чемпионата Франции Фуад "Rafsou" Фарес подписал контракт с киберспортивной организацией Team Vitality. Пока неизвестно, будет ли он продолжать представлять "Лион", за который выступал на e-Ligue1.
"Официально, теперь я являюсь частью Team Vitality. Надеюсь по достоинству представлять свои новые цвета как можно дольше", - написал Фарес в Твиттере.
C’est officiel, je fais parti aujourd’hui de @Team_Vitality 🐝 J’espère faire honneur à ces nouvelles couleurs le plus longtemps possible #VforVictory pic.twitter.com/kc8DBNbhC9– Fouad Fares (@Vitality_Rafsou) 1 августа 2018 г.
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