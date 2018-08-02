Победитель киберфутбольного чемпионата Франции присоединился к Team Vitality

Победитель киберфутбольного чемпионата Франции Фуад "Rafsou" Фарес подписал контракт с киберспортивной организацией Team Vitality. Пока неизвестно, будет ли он продолжать представлять "Лион", за который выступал на e-Ligue1.

"Официально, теперь я являюсь частью Team Vitality. Надеюсь по достоинству представлять свои новые цвета как можно дольше", - написал Фарес в Твиттере.