Паредес стал послом PES 2019 в Чили

Полузащитник "Коло-Коло" Эстебан Паредес стал послом нового футбольного симулятора Pro Evolution Soccer 2019 в Чили. 38-летний чилиец будет изображен на обложке игры в своей стране. Также он будет принимать участие в различных рекламных акциях. Релиз игры запланирован на 28 августа.

Напомним, ранее было объявлено, что новый футбольный симулятор Pro Evolution Soccer 2019 является единственным местом, в котором можно будет сыграть за любую команду чемпионата России.

РПЛ только в PES 2019. Видео //

PES 2019 – единственный симулятор, в котором можно сыграть за любую команду РПЛ //

Фалькао будет изображен на обложке PES 2019