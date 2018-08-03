Паредес стал послом PES 2019 в Чили

Полузащитник "Коло-Коло" Эстебан Паредес стал послом нового футбольного симулятора Pro Evolution Soccer 2019 в Чили. 38-летний чилиец будет изображен на обложке игры в своей стране. Также он будет принимать участие в различных рекламных акциях. Релиз игры запланирован на 28 августа.
¡@estebanparedesQ es nuestro nuevo embajador! 👏🏻🇨🇱 @ColoColo pic.twitter.com/BzT4Cdc01c– PES LATAM (@PESlatam) 3 августа 2018 г.
Напомним, ранее было объявлено, что новый футбольный симулятор Pro Evolution Soccer 2019 является единственным местом, в котором можно будет сыграть за любую команду чемпионата России.
РПЛ только в PES 2019. Видео //
PES 2019 – единственный симулятор, в котором можно сыграть за любую команду РПЛ //
Фалькао будет изображен на обложке PES 2019
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