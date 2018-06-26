Мариу Фернандес - в команде 2-го тура чемпионата мира-2018

Компания EA Sports представила символическую сборную лучших игроков 2-го тура группового турнира чемпионата мира-2018. Специальные карточки в FIFA 18 в режиме Ultimate Team получили 18 игроков, в том числе защитник сборной России Мариу Фернандес. Его MOTM-карточка имеет рейтинг 88 OVR.
Полностью команда лучших игроков 2-го тура выглядит следующим образом:
The standouts 🔥 from Matchday 2 at the #WorldCup now available in regular #FUT #FestivalOfFUTBall pic.twitter.com/iS4JuhjXRp– EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 25 июня 2018 г.
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