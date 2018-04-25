Ляказетту вручили карточку игрока недели FIFA 18

Компания EA Sports вручила голкиперу нападающему "Арсенала" Александру Ляказетту печатную версию специальной карточки в FIFA 18, сообщает пресс-служба клуба. 26-летний француз был включен в 32-ю команду недели, за что получил в игре IF-карточку с общим рейтингом 86 OVR (OVR – общий рейтинг игрока. Максимальный 99. – Прим. "СЭ"). Форвард забил 2 гола в ворота "Вест Хэма" в матче 35-го тура чемпионата Англии (4:1). Обычная карточка имеет рейтинг 85 OVR.

"Я в команде недели FIFA 18. Спасибо, EA Sports", - написал Ляказетт в Твиттере.

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