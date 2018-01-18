Лучший киберфутболист Украины: "Если вы думаете, что нажимать на кнопочки это просто, то ошибаетесь"

Киберфутболист Natus Vincere Евгений "Yozhyk" Мостовик в интервью Sport.ua отметил, что быть профессиональным киберспортсменом не так просто, как многим кажется. В ноябре прошлого года 26-летний украинец вошел в число 64 лучших киберфутболистов мира и получил право сыграть на первом отборочном LAN-турнире к чемпионату мира по FIFA 18.

– Какая разница между футболистом и киберфутболистом, вставьте свои "пять копеек"?

– Смешной вопрос, который заслуживает смешной ответ: футболист – часть команды, а киберфутболист – вся команда в одном человеке. О физических нагрузках реального футбола говорить не стану. Но если вы думаете, что нажимать на кнопочки это просто, то ошибаетесь. Просто – это когда под пиццу и пивко, раз в одну-две недельки. Но когда речь идет о соревнованиях, то здесь появляется очень много нюансов и правильный подход имеет важное значение.