"Лос-Анджелес Гэлакси" подписал киберфутболиста

"Лос-Анджелес Гэлакси" на официальном сайте объявил о подписании контракта с киберфутболистом Джузеппе "xGGGodfatherx" Гуастеллой. Он является пятикратным финалистом FIFA Interactive World Championship (FIWC) и чемпион FIFA Americas. Гуастелла будет представлять клуб из Лос-Анджелеса на турнире MLS по FIFA 18, который пройдет в апреле.

- Для меня большая честь быть первым киберфутболистом, который будет представлять лучший клуб в MLS, - отметил Гуастелла.

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