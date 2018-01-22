"Лос-Анджелес Гэлакси" подписал киберфутболиста

"Лос-Анджелес Гэлакси" на официальном сайте объявил о подписании контракта с киберфутболистом Джузеппе "xGGGodfatherx" Гуастеллой. Он является пятикратным финалистом FIFA Interactive World Championship (FIWC) и чемпион FIFA Americas. Гуастелла будет представлять клуб из Лос-Анджелеса на турнире MLS по FIFA 18, который пройдет в апреле.
- Для меня большая честь быть первым киберфутболистом, который будет представлять лучший клуб в MLS, - отметил Гуастелла.
Киберфутболисты клубов MLS разыграют путевку на чемпионат мира по FIFA 18
✍️ #LAGalaxy sign Giuseppe Guastella (@Guastella11) as club’s first-ever eSports player: https://t.co/GBY67mLP8m pic.twitter.com/qiNefYQB2f– LA Galaxy (@LAGalaxy) 19 января 2018 г.
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