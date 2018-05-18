"Локомотив" расстался с киберфутболистом

"Локомотив"​ объявил об уходе из киберфутбольной команды Артема "AfanGess" Афанасьева. С лета прошлого года он представлял красно-зеленых на российской киберспортивной арене. Киберспортсмен продолжит карьеру в организации forZe.

"Сегодня нашу команду покидает ее душа и юмор, непосредственность и талант, шампиньон и любитель карамельного латте – Afangess. Мы не только выигрываем трофеи и проводим трансферы, мы растим крутых пацанов. Мы провожаем Тему в киберспортивную организацию forZe и желаем ему дальнейшего роста, прогресса, реализации таланта и высоких результатов. Тема, спасибо тебе за этот крутой год! Мы не прощаемся, встретимся в новом сезоне на "РЖД Арене"!" - говорится в сообщении пресс-службы Loko eSports Team.