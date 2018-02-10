Криштиану получил специальную карточку в FIFA 18

В футбольном симуляторе FIFA 18 в режиме Ultimate Team вышли два новых задания "Испытания подбора команды" (SBC). Специальная карточка с общим рейтингом 83 OVR (OVR – общий рейтинг игрока. Максимальный 99. – Прим. "СЭ") появилась у нападающего "Касива Рейсол" Криштиану. Чтобы получить ее необходимо собрать составы каждого клуба чемпионата Японии.

Стоит отметить, что обычная карточка Криштиану является серебряной и имеет рейтинг всего 74 OVR. Тем не менее, ее максимальная стоимость с момента выхода игры менялась уже четыре раза, только после чего ее стало возможной найти на трансферном рынке. Она является одной из самых дорогих серебряных карточек в игре из-за высокой скорости, мощного удара и выносливости.

Также вчера в FIFA 18 было добавлено задание, выполнив которое, можно получить специальную карточку полузащитника "Баварии" Тиагу Алькантары с общим рейтингом 91 OVR. Для этого необходимо собрать составы каждого клуба чемпионата Германии.