"Краснодар" заявил своего игрока на Кубок РФПЛ по киберфутболу

Футбольный клуб "Краснодар" подписал однолетний контракт с 19-летним киберфутболистом Андреем Конновым, который выступит за команду на предстоящем Кубке РФПЛ по киберфутболу. Кроме этого, Андрей Коннов будет представлять "быков" на всех подобных турнирах, проводимых под эгидой РФПЛ. Игрок заслужил это право после победы на отборочном соревновании в Краснодаре.

В турнире примут участие 16 киберфутболистов, представляющих футбольные клубы премьер-лиги. Заключительный этап соревнований пройдет в конце февраля в Уфе.