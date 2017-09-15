Коутинью доволен своим рейтингом в PES 2018

Полузащитник "Ливерпуля"​ Филиппе Коутинью рад выходу нового футбольного симулятора Pro Evolution Soccer 2018. Также он считает, что у него в игре справедливо общий рейтинг равен 86 OVR (OVR общий рейтинг игрока. Максимальный 99. - Прим. "СЭ").

"PES 2018, наконец-то, вышел! Доволен моими показателями в игре!" - написал Коутинью на своей странице в Твиттере.

Напомним, на этой неделе нападающий "Челси" Миши Батшуайи и защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди раскритиковали EA Sports за то, что у них в FIFA 18 низкие рейтинги.

Батшуайи не понравились свои показатели в FIFA 18 //

Бенжамен Менди: "Создатели FIFA 18, вы вообще не смотрели ТВ последний год?"