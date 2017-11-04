Киберфутболисты "ПСЖ", "Вольфсбурга", "Лиона", "Базеля" и "Спарты" пробились в 1/2 финала ESWC

Определились полуфиналисты Electronic Sports World Cup Paris Games Week 2017 (ESWC PGW 2017), которые завтра поборются за выход в гранд-финал турнира. Призовой фонд турнира составляет 15 тысяч долларов.

На платформе PlayStation 4 в 1/2 финала вышли Тимо "Timox" Сип, представляющий "Вольфсбург"​, Лев "Lev Vinken" Винкен из роттердамской "Спарты", Флориан "Cody" Мюллер из "Базеля" и Сюн "Fantom" Окабе. 5 ноября первый сыграет со вторым, а третий - с четвертым.

На платформе Xbox One в 1/2 финала вышли Лукас "DaXe" Куйерье из "ПСЖ", Мусаад "Msdossary7" Аль-Доссари, Фуад "Rafsou" Фарес из "Лиона" и Корантен "Vitality_RocKy" Шеврей, выступавший за "Дижон" в прошлом сезоне киберспортивного чемпионата Франции. Завтра первый сыграет со вторым, а третий - с четвертым.

Напомним, российские киберфутболисты Роберт "Ufenok77" Фахретдинов и Андрей "Timon" Гурьев, представляющие "Локомотив" и ЦСКА соответственно, не смогли пробиться в плей-офф ESWC PGW 2017.