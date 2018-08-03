Киберфутболисты "Манчестер Сити", "Вердера" и ПСВ вышли в плей-офф чемпионата мира

Завершилась групповая стадия чемпионата мира по киберфутболу, проходящего в Лондоне. В плей-офф вышли по 4 лучших игрока из 4 групп (2 на платформе Play Station 4 и 2 - на Xbox One).

В число лучших на Xbox One вошли киберфутболисты следующих клубов: "Бохум" (Микаэль "MegaBit" Биттнер) и "Аякс" (Дани "Dani" Хагебек). Также в плей-офф пробились Курт "kurt0411" Фенеч, Педро "PResende7" Ресенде, Мосаад "Msdossary" Альдоссари, Никлас "NRaseck" Расек, Спенсер "Gorilla" Илинг и Навид "GoalMachine21" Нурзай.

Также стоит отметить, что победитель киберфутбольного чемпионата Франции Фуад "Rafsou" Фарес занял последнее место в своей группе.

На платформе Play Station 4 в плей-офф вышли представители следующих клубов: ПСВ (Стефано "StefanoPinna" Пинья), "Манчестер Сити" (Кай "Deto" Воллин и Маркус "Marcuzo" Йоргенсен), "Вердер" (Мухаммед "MoAubameyang" Харкуа), "Хэштег Юнайтед" (Август "Agge" Розенмейер) и "Базель" (Тим "TheStrxngeR" Катнаватос). Также в стадию на выбывание прошли Гонсало Николас "Nicolas99FC" Вильялба и Филипп "Eisvogel" Шермер.

Сегодня станут известны полуфиналисты чемпионата мира. Победитель определится завтра.