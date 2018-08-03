22:35 3 августа | КИБЕРСПОРТ — Киберфутбол

Киберфутболисты "Манчестер Сити" и ПСВ поспорят за выход в гранд-финал ЧМ

Финалисты FIFA eWrold Cup на платформах PS4 и Xbox One. Фото EA Sports
Финалисты FIFA eWrold Cup на платформах PS4 и Xbox One. Фото EA Sports

В Лондоне завершились матчи 1/4 финала чемпионата мира по киберфутболу. Завтра в финале на платформе Play Station 4 сыграют представители "Манчестер Сити" и ПСВ Маркус "Marcuzo" Йоргенсен и Стефано "StefanoPinna" Пинья соответственно, а за вторую путевку в гранд-финал на платформе Xbox One поборются Курт "kurt0411" Фенеч, обыгравший в 1/4 финала действующего чемпиона мира Спенсера "Gorilla" Илинга, и Мосаад "Msdossary" Альдоссари.

Напомним, победитель получит 250 тысяч долларов призовых и звание абсолютного чемпиона мира FIFA 18.

К комментариям
0
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ