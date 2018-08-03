Киберфутболисты "Манчестер Сити" и ПСВ поспорят за выход в гранд-финал ЧМ

В Лондоне завершились матчи 1/4 финала чемпионата мира по киберфутболу. Завтра в финале на платформе Play Station 4 сыграют представители "Манчестер Сити" и ПСВ Маркус "Marcuzo" Йоргенсен и Стефано "StefanoPinna" Пинья соответственно, а за вторую путевку в гранд-финал на платформе Xbox One поборются Курт "kurt0411" Фенеч, обыгравший в 1/4 финала действующего чемпиона мира Спенсера "Gorilla" Илинга, и Мосаад "Msdossary" Альдоссари.

Напомним, победитель получит 250 тысяч долларов призовых и звание абсолютного чемпиона мира FIFA 18.