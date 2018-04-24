Киберфутболисты "Лилля" и "ПСЖ" вошли в сборную Франции

В прошедшие выходные в Клерфонтене состоялся первый сбор сборной Франции по киберфутболу, о создании которой было объявлено в начале апреля. По итогам тренировок и отборочных турниров были определены киберспортсмены, которые будут представлять страну на выставочных матчах с другими сборными: Лукас "DaXe" Кюйерье и Корантен "Rocky" Шеври из "ПСЖ", Корантен "Maestro" Тюллье из "Лилля", а также Натан "Herozia" Жиль из киберфутбольной команды Millenium.

Примечателен тот факт, что победителями зимнего киберфутбольного чемпионата Франции на обоих платформах стали представители "Лиона" Фуад "Rafsou" Фарес и Корантен "Coco-V-Bastos" Виконь проиграли своим соперникам в финале отборочного турнира в Клерфонтене.

Напомним, что федерация футбола Франции является единственной федерацией, которая на данный момент официально создала киберфутбольную сборную.

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