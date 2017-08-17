Киберфутболисты "Базеля" и "Вольфсбурга" не смогли выйти в финал чемпионата мира

Сегодня в Лондоне определились участники финала чемпионата мира по киберфутболу FIFA Interactive World Cup 2017. В матче за титул встретятся Англичанин Спенсер "Gorilla" Илинг и немец Кай "Deto" Воллин. В полуфиналах они взяли верх над двумя последними представителями футбольных клубов на чемпионате. "Gorilla" переиграл киберфутболиста швейцарского "Базеля" Флориана "CodyDerFinisher" Мюллера. Общий счет по сумме двух встреч 6:0. "Deto" оказался сильнее игрока немецкого "Вольфсбурга" Тимо "TimoX" Сипа (1:0).

Всего на тринадцатом чемпионате мира по FIFA выступили 32 игрока, 11 из которых имеют контракты с футбольными клубами. Решающая встреча состоится завтра в зале Вестминстер в Лондоне. Победитель и финалист заработают по 200 и 40 тысяч долларов из общего призового фонда 300 тысяч. Единственный представитель России – Андрей "Timon" Гурьев – покинул чемпионат в первом раунде плей-офф.