Киберфутболист "Манчестер Сити": "Контракт с "горожанами" стал сбывшейся мечтой"

Киберфутболист "Манчестер Сити" Маркус "Marcuzo" Йоргенсен признался, что подписание контракта с клубом позволило ему повысить уровень игры. Также он отметил, что контракт с клубом не оказывает на него дополнительного давления.

– Вы представляете "Манчестер Сити". Есть какое-то дополнительное давление, когда играешь за один из лучших клубов мира?

– Если честно, главное давление, которое я чувствую, исходит от меня самого. Я ставил себе высокую планку, потому что знаю, насколько могу быть хорош, если играю на пределе возможностей. Разумеется, когда играешь за один из самых крупных клубов мира, от тебя ждут большего, но я стараюсь просто получать удовольствие. Для меня огромная честь представлять "Манчестер Сити", и я этим очень горжусь.

– Как контракт с "Манчестер Сити" помог вам и вашей карьере?

– Контракт с "Сити" стал сбывшейся мечтой. Поддержка и техническое обеспечение "Сити" в Манчестере помогли мне вывести игру на новый уровень. Я являюсь частью футбольной команды "Сити", и работать с Крисом ("Нью-Йорк Сити") и Маркусом ("Мельбурн Сити"), и, конечно, Deto было по-настоящему здорово. А дальше будет еще лучше!

Чемпионат мира по киберфутболу пройдет со 2 по 4 августа на O2 Арене в Лондоне. 32 лучших игрока будут бороться за 250 тысяч долларов призовых и за звание абсолютного чемпиона мира FIFA 18.