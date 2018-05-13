Киберфутболист "Локомотива" - о выступлении на Кубке России: "Тотальное невезение"

Киберфутболист "Локомотива" Артем "AfanGess" Афанасьев после поражения в 1/16 финала Кубка России по FIFA 18 посетовал на невезение. Игрок московской команды по сумме двух матчей уступил представителю липецкого "Металлурга" Павлу Скуратову.

"Опыт. Тотальное невезение. Упущенная победа на 120-й и проигрыш в серии пенальти при том, что оставалось забить всего 1 мяч до победы. Вылетаю, так и не поборовшись за то, за чем сюда приехал. После фееричного первого дня, как нож в спину такая игра, при тотальном преимуществе, пропустил все что можно и забил 30 процентов своих моментов, хотя казалось бы вчера получалось все, что хотел. Спасибо команде за поддержку, спасибо всем тем, кто переживал и поддерживал. Было здорово. Жаль, что все закончилось так грустно", - написал Афанасьев на своей странице в социальной сети.

Напомним, что второй представитель "Локомотива" на Кубке России Роберт "Ufenok77" Фахретдинов добрался до финала, обыграв в полуфинале киберфутболиста "Анжи" Хана "hantigr_4" Балабекова.