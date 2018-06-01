Киберфутболист "Локомотива" не вышел в плей-офф отборочного турнира ЧМ

В Амстердаме прошел первый игровой день финального отборочного турнира чемпионата мира по FIFA 18 на платформе Play Station 4. Победитель чемпионата РФПЛ Роберт "Ufenok77" Фахретдинов из "Локомотива" потерпел 4 поражения в 4 матчах на групповой стадии, проходящей по швейцарской системе, и лишился шансов на выход в плей-офф.

Еще один представитель России на турнире Михаил "Torres" Запорожец из Vega Squadron смог выиграть 2 из 5 своих матчей. Он переиграл австралийца с ником HoneyBadgers2134 (2:1, 2:2), а также киберфутболиста "Лиона" Корантена "Coco-V-Bastos" Виконя (1:2, 4:2). У него остаются шансы на выход в плей-офф. Завтра ему предстоит провести оставшиеся матчи в группе.

Российский киберфутболист обыграл игрока "ПСЖ", но не вышел в плей-офф отбора ЧМ