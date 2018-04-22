20:05 22 апреля | КИБЕРСПОРТ — Киберфутбол

Киберфутболист "Динамо": "Нужно вложить около 2-х тысяч долларов в FIFA 18, чтобы иметь очень хороший состав"


Киберфутболист московского "Динамо" Антон "Klenoff" Кленов рассказал, почему ему не удалось попасть на второй отборочный турнира чемпионата мира по FIFA 18. Также он поведал, как готовится к турнирам и с кем проводит товарищеские матчи. 

– Пробовал, конечно, попасть на второй отборочный турнир ЧМ, – цитирует пресс-служба турнира Кленова. – Но, к сожалению, в FIFA 18 преобладают игроки, у которых есть возможность донатить свой состав. Нужно вложить определенную сумму денег – около двух тысяч долларов – чтобы иметь очень хороший состав. Так как это проходит в режиме Ultimate Team, там можно создать команду своей мечты с Криштьяну Роналду, Пеле, Марадоной и другими легендарными игроками. С нуля, без доната, очень сложно собрать такую команду. Преимущество имеют те, кто обладают возможностью улучшить свою команду. В Европе игрокам помогают футбольные клубы, выделяя им средства на покупку таких футболистов. Соответственно, им гораздо проще отобраться. Плюс в нашей стране есть проблема с коннектом. Ближайшие серверы находятся во Франкфурте, есть в Амстердаме, то есть игрокам из этих стран легче играть, так как сигнал до сервера доходит быстрее. Игрокам из России сложнее играть, потому что приходится менять свой режим и играть ночью с воскресенья на понедельник, чтобы условия были более комфортными. Для этого нужно встать около двенадцати ночи и играть до утра. Это сложно. И даже в это время связь бывает плохой.

– Как вы готовитесь к крупным турнирам?

– Обычно просто играю в спарринге с другими игроками, желательно не с теми, которые участвуют в турнире, допустим, с европейскими игроками.

– Дружите с игроками из других стран?

– Особо ни с кем не общаюсь. В прошлом году я перед Казанью тренировался с датчанами. Один из них, Миллер, был чемпионом Дании в прошлом году. У них есть еще очень сильный игрок, который представлял "ПСЖ"​ – Август "Agge" Розенмейер.

– Как вы относитесь к открытию киберспортивных академий в России?

– Я думаю, что это круто. Значит, у нас развивается это направление, и у киберспорта есть большое будущее.

РФПЛ проведет собственный чемпионат по FIFA 18

Дополнительная информация

vk.com/@rfpl_cyber-klenoff-ya-ochen-zhdu-chempionata-rfpl-po-kiberfutbolu

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