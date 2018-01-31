Ханни, которым интересуется "Спартак", вошел в команду недели FIFA 18

Компания EA Sports представила двадцатую команду недели FIFA 18, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Специальную карточку с общим рейтингом 81 получил полузащитник "Андерлехта" Софьян Ханни, который в ближайшие дни может перейти в московский "Спартак"​. 27-летний алжирец в матче 24-го тура чемпионата Бельгии оформил хет-трик, играя на позиции центрального нападающего.

Полностью двадцатая команда недели FIFA 18 выглядит следующим образом:

Основной состав - Эмилиано Вивиано (ВРТ, "Сампдория", 84), Джером Боатенг (ЦЗ, "Бавария", 89), Хуанфран (ПЗ, "Атлетико", 85), Налду (ЦЗ, "Шальке", 86), Тони Кроос (ЦП, "Реал", 91), Рикарду Куарежма (ПП, "Бешикташ", 85), Самуэль Кастильехо (ПП, "Вильярреал", 83), Соуахило Мейте (ЦП, "Бордо", 81), Дрис Мертенс (ФРВ, "Наполи", 89), Анхель Ди Мария (ПФА, "ПСЖ", 86), Филип Костич (ЦН, "Гамбург", 84);

Запасные- Хендрик ван Кромбруг (ВРТ, "Эйпен", 78), Сантьяго Ариас (ПЗ, ПСВ, 81), Эдин Вишча (ПП, "Истанбул ББ", 82), Софьян Ханни (ФРВ, "Андерлехт", 81), Стевен Бергхейс (ПФА, "Фейеноорд", 81), Нильс Петерсен (ФРВ, "Фрайбург", 84), Диего Кастро (ЦН, "Перт Глори"​, 81);

Резерв - Фабрисиу (ФРВ, "Портимоненси", 76), Нолан Ру (ЛП, "Метц", 79), Вальдемар Собота (ЛП, "Санк-Паули", 78), Рауль Гомес (ФРВ, "Райо Вальекано", 79), Мойзе Кин (ФРВ, "Верона", 74).

Паки с этими карточками будут доступны в течение недели, начиная с 21.00 по московскому времени.