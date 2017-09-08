"Халл Сити" Слуцкого будет полностью лицензирован в FIFA 18

Компания EA Sports, занимающаяся разработкой нового футбольного симулятора FIFA 18, объявила о заключении партнерского соглашения с футбольной лигой Англии (EFL). Подробности сделки пока не уточняются, однако на рекламном плакате, посвященном заключению договора, изображены детально выполненные представители второго, третьего и четвертого по силе дивизионов Англии. Таким образом, фанатов игры в ближайшем будущем могут ждать детально проработанные четыре английские лиги, а не только премьер-лига.

Напомним, что в чемпионшипе выступает "Халл Сити", главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий. Возможно, уже в FIFA 18 появится виртуальная копия 46-летнего россиянина.