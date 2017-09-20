Фалькао, Агуэро и Дибала - в первой команде недели FIFA 18

Компания EA Sports представила первую команду недели FIFA 18, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

В свои первых паках игроки смогут получить следующие карточки (паки с этими карточками будут доступны в течение недели, начиная с 20.00 по московскому времени):

Основной состав – Лукаш Фабьянски (ВРТ, "Суонси", 83), Шкодран Мустафи (ЦЗ, "Арсенал", 86), Антонио Валенсия (ПЗ, "Манчестер Юнайетд", 85), Джошуа Киммих (ПЗ, "Бавария", 84), Пабло Перес (ЦП, "Бока Хуниорс", 81), Чарлес Арангис (ЦП, "Байер", 81), Матье Вальбуэна, (ЛП, "Фенербахче", 84), Пауло Дибала (ЦАП, "Ювентус", 89), Серхио Агуэро (ФРВ, "Манчестер Сити", 90), Дрис Мертенс (ФРВ, "Наполи", 87), Радамель Фалькао (ФРВ, "Монако", 86);

Запасные – Стефан Руффье (ВРТ, "Сент-Этьен", 86), Симен Вангберг (ЦЗ, "Тремсе", 76), Ли Фреклингтон (ЦП, "Ротерем Юнайтед", 76), Леандру (ПП, "Касима Антлерс", 76), Кит Уорд (ЛП, "Богемиан", 70), Александер Серлот (ФРВ, "Митьюлланд", 77), Микаэль Ишак (ФРВ, "Нюрнберг", 76);

Резерв – Данилу Перейра (ЦОП, "Порту", 85), Хоакин (ПФА, "Бетис", 82), Седрик Бакамбу (ФРВ, "Вильярреал", 84), Максимилиан Филипп (ЛФА, "Боруссия" Д, 81), Хосеф Мартинес (ФРВ, "Атланта Юнайтед", 81).