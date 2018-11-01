Экс-игрок "Анжи" вошел в команду недели FIFA 19

Компания EA Sports представила очередную команду недели FIFA 19, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Специальную карточку с общим рейтингом 86 OVR получил полузащитник "Челси" Виллиан, который ранее выступал за "Анжи"​. 30-летний бразилец в матче 10-го тура чемпионата Англии отметился голом с дальней дистанции.

Полностью команда недели выглядит следующим образом:

Паки с этими карточками доступны в течение недели, начиная со среды, 20.00 по московскому времени.