Экс-игрок "Анжи" вошел в команду недели FIFA 19

Компания EA Sports представила очередную команду недели FIFA 19, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.
Специальную карточку с общим рейтингом 86 OVR получил полузащитник "Челси" Виллиан, который ранее выступал за "Анжи". 30-летний бразилец в матче 10-го тура чемпионата Англии отметился голом с дальней дистанции.
Полностью команда недели выглядит следующим образом:
🗣️ It's #TOTW 7 featuring 92 Luis Suárez 🇺🇾, 91 Diego Godín 🇺🇾 & 87 Sadio Mané 🇸🇳 #FUT #FIFA19 pic.twitter.com/7jhibbvaeP– EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 31 октября 2018 г.
Паки с этими карточками доступны в течение недели, начиная со среды, 20.00 по московскому времени.
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