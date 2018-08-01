Экс-форвард "Локомотива" вошел в новую команду недели

Компания EA Sports представила 40-ю команду недели FIFA 18, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.
В число лучших игроков вошел нападающий "Копенгагена" Даме Ндой, выступавший ранее за "Локомотив". 33-летний сенегалец оформил хет-трик в матче 3-го тура чемпионата Дании против "Ольборга" (4:0), за что получил карточку с рейтингом 79 OVR. Также информ-карточку с рейтингом 90 OVR получил форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович, забивший 3 гола и сделавший голевую передачу во встрече с "Орландо" (4:3).
Полностью 40-я команда недели выглядит следующим образом:
🗣️ It's #TOTW 40 featuring 90 Zlatan Ibrahimović 🇸🇪, 76 Alphonso Davies 🇨🇦 & 84 Taison 🇧🇷 #FUT #FIFA18 pic.twitter.com/mN2lKhXFx8– EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 1 августа 2018 г.
Паки с этими карточками будут доступны в течение недели, начиная с 20.00 по московскому времени.