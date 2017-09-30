Дембеле не получил специальную карточку громкого трансфера в FIFA 18

Компания EA Sports представила символическую сборную громких трансферов прошедшего лета, игроков из которой можно использовать в FIFA 18 в режиме Ultimate Team. 23 игрока получили специальные Ones to watch (OTW) карточки.
"23 самых интересных футболиста, сменивших клуб летом, которые станут одними из самых ценных игроков для вашего состава в Ultimate Team. Когда такие игроки показывают хорошую игру в реальной жизни, их особые карточки получают усиление характеристик", - говорится в сообщении на сайте FIFA 18.
Примечателен тот факт, что в числе громких трансферов по версии EA Sports не нашлось место вингеру Усману Дембеле, который в августе перебрался из дортмундской "Боруссии" в "Барселону" за 105 миллионов евро.
Полностью OTW-команда летнего трансферного окна выглядит следующим образом:
Основной состав - Эдерсон ("Манчестер Сити"), Леонардо Бонуччи ("Милан"), Давинсон Санчес ("Тоттенхэм"), Кайл Уокер ("Манчестер Сити"), Хамес Родригес ("Бавария"), Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Неймар ("ПСЖ"), Ромелу Лукаку ("Манчестер Юнайтед"), Александр Ляказетт ("Арсенал"), Альваро Мората ("Челси"), Кильян Мбаппе ("ПСЖ");
Запасные - Брума ("Лейпциг"), Корантен Толиссо ("Бавария"), Серж Орье ("Тоттенхэм"), Кейта Бальде ("Монако"), Дуглас Коста ("Ювентус"), Федерико Бернардески ("Ювентус"), Гильфи Сигурдссон ("Эвертон");
Резерв - Нелсон Семеду ("Барселона"), Тео Эрнандез ("Реал"), Франк Кессье ("Милан"), Андрей Ярмоленко ("Боруссия" Д), Бертран Траоре ("Лион").
The summer’s biggest transfers are now available in the #FUT18 Ones to Watch! See the full team -> https://t.co/Ls9ZGB2AEF pic.twitter.com/HAbu9j95xW– EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 29 сентября 2017 г.
- Барселона (Футбол)
- Ювентус
- Милан (Футбол)
- Неймар Сантос
- Челси
- Манчестер Юнайтед
- Манчестер Сити
- Тоттенхэм
- Арсенал Л
- Ливерпуль
- Андрей Ярмоленко
- Бавария
- Лион
- Эвертон
- Дуглас Коста
- Боруссия Дортмунд
- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
- Ромелу Лукаку
- Монако
- Леонардо Бонуччи
- Лейпциг (футбол)
- Хамес Родригес
- Кайл Уокер
- Мохамед Салах
- Арминду "Брума" Туэ
- Альваро Мората
- Федерико Бернардески
- Александр Ляказетт
- Гильфи Тоур Сигурдссон
- Тео Эрнандес
- Усман Дембеле
- Серж Орье
- Нелсон Семеду
- Эдерсон
- Кильян Мбаппе
- Корантен Толиссо
- Бальде Кейта