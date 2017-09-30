Дембеле не получил специальную карточку громкого трансфера в FIFA 18

Компания EA Sports представила символическую сборную громких трансферов прошедшего лета, игроков из которой можно использовать в FIFA 18 в режиме Ultimate Team. 23 игрока получили специальные Ones to watch (OTW) карточки.

"23 самых интересных футболиста, сменивших клуб летом, которые станут одними из самых ценных игроков для вашего состава в Ultimate Team. Когда такие игроки показывают хорошую игру в реальной жизни, их особые карточки получают усиление характеристик", - говорится в сообщении на сайте FIFA 18.

Примечателен тот факт, что в числе громких трансферов по версии EA Sports не нашлось место вингеру Усману Дембеле, который в августе перебрался из дортмундской "Боруссии" в "Барселону" за 105 миллионов евро.

Полностью OTW-команда летнего трансферного окна выглядит следующим образом:

Основной состав - Эдерсон ("Манчестер Сити"), Леонардо Бонуччи​ ("Милан"), Давинсон Санчес ("Тоттенхэм"), Кайл Уокер ("Манчестер Сити"), Хамес Родригес ("Бавария"), Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Неймар ("ПСЖ"), Ромелу Лукаку ("Манчестер Юнайтед"), Александр Ляказетт ("Арсенал"), Альваро Мората ("Челси"), Кильян Мбаппе ("ПСЖ");

Запасные - Брума ("Лейпциг"), Корантен Толиссо ("Бавария"), Серж Орье ("Тоттенхэм"), Кейта Бальде ("Монако"), Дуглас Коста ("Ювентус"), Федерико Бернардески ("Ювентус"), Гильфи Сигурдссон ("Эвертон");

Резерв - Нелсон Семеду ("Барселона"), Тео Эрнандез ("Реал"), Франк Кессье ("Милан"), Андрей Ярмоленко ("Боруссия" Д), Бертран Траоре ("Лион"​).