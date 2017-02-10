ЦСКА заключил контракт с действующим чемпионом России по киберфутболу

ЦСКА заключил контракт первым в истории клуба профессиональным киберфутболистом, сообщает официальный сайт красно-синих. Им стал действующий чемпион России Андрей Гурьев, выступающий под ником Timon. Презентация игрока состоялась в пятницу в клубном магазине на Арене ЦСКА. Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев вручил киберспортсмену футболку клуба с цифрой 7 и надписью Timon.

После завершения официальной части Timon и нападающий армейцев Федор Чалов сыграли два матча в FIFA17: Андрей за ЦСКА, а Федор – за виртуальные команды. В обоих матчах Чалов вел в счете, но в напряженной борьбе все-таки уступил: в первом матче в основное время со счетом 2:3, а во втором – по пенальти. Забавно, что в первой встрече два из трех голов в ворота команды, за которую играл настоящий Чалов, забил Чалов виртуальный.

В ближайшее время Гурьев будет официально заявлен как киберфутболист ЦСКА и примет участие в нескольких турнирах под эгидой РФПЛ, первый из которых состоится 24-26 февраля в Уфе.

– Для меня все это является исполнением мечты, ведь я с детства болел за ПФК ЦСКА, – сказал Timon. – Выбор седьмого номера неслучаен, ведь моим любимым футболистом был Даниэл Карвалью.