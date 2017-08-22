Уличная атлетика при поддержке Datsun
21:10 22 августа | КИБЕРСПОРТ — Киберфутбол

ЦСКА, "Спартак" и "Зенит" будут лицензированы в PES 2018

Список европейских лиг и команд из "Остальные" в PES 2018. Фото konami.com
Список европейских лиг и команд из "Остальные" в PES 2018. Фото konami.com
6

Компания Konami, разрабатывающая новый футбольный симулятор Pro Evolution Soccer 2018, на официальном сайте объявила список команд, которые будут доступны в игре. Лицензию получили три российских клуба: ЦСКА, "Спартак" и "Зенит". С полным списком лицензий можно ознакомиться на официальном сайте.

Релиз PES 2018 в США запланирован на 12 сентября, а в Европе - на 14-е. Демоверсия игры станет доступна 30 августа на консолях.

6
Материалы по теме:
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (6)
Войти, чтобы оставить комментарий

SS-1525-Sergey

Очерёдность на сайте другая, чем в заголовке Зкеит, ЦСКА и где-то там на задворках истории Спартак!

00:08

zamzam85

в чем проблема всех лицензировать ?

23:46 22 августа

ladafan

ну и пёс с этим песом...

23:31 22 августа

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

pc only and forever! выбросьте свои консоли на помойку.

22:07 22 августа

Igorello97

Кефир переходи в PES :)

21:30 22 августа

Meddle

Наконец появился шанс у наших уделать Барсу, Реал, Баварию и других грандов. Вперед, к победам!

21:24 22 августа