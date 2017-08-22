ЦСКА, "Спартак" и "Зенит" будут лицензированы в PES 2018

Компания Konami, разрабатывающая новый футбольный симулятор Pro Evolution Soccer 2018, на официальном сайте объявила список команд, которые будут доступны в игре. Лицензию получили три российских клуба: ЦСКА, "Спартак" и "Зенит". С полным списком лицензий можно ознакомиться на официальном сайте.
Релиз PES 2018 в США запланирован на 12 сентября, а в Европе - на 14-е. Демоверсия игры станет доступна 30 августа на консолях.
SS-1525-Sergey
Очерёдность на сайте другая, чем в заголовке Зкеит, ЦСКА и где-то там на задворках истории Спартак!
00:08
zamzam85
в чем проблема всех лицензировать ?
23:46 22 августа
ladafan
ну и пёс с этим песом...
23:31 22 августа
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
pc only and forever! выбросьте свои консоли на помойку.
22:07 22 августа
Igorello97
Кефир переходи в PES :)
21:30 22 августа
Meddle
Наконец появился шанс у наших уделать Барсу, Реал, Баварию и других грандов. Вперед, к победам!
21:24 22 августа