Бекхэм, Коутинью и Салах - в новом ролике PES 2019

Компания Konami представила первый трейлер нового футбольного симулятора Pro Evolution Soccer 2019. Презентация прошла на игровой выставке E3 2018.

В ролике были показаны Филиппе Коутинью, Мохамед Салах, Кевин Де Брейне, Кильян Мбаппе, Ромелу Лукаку, Пауло Дибала, Поль Погба и некоторые другие игроки. Разработчики обещают, что в игре появятся 11 новых финтов, новый контроль финтов, пасов, перехватов и ударов. Кроме того, будет переработана система пробития и парирования пенальти. Исправлена игра вратарей. Добавлена смена погоды и новые лиги.

Также были представлены легендарные игроки, которые появятся в игре: Йохан Кройф, Лотар Маттеус, Паоло Мальдини, Руд Гуллит, Павел Недвед, Роберто Карлос, Кафу, Патрик Виейра, Оливер Кан, Диего Марадона и Дэвид Бекхэм. Последний является титульным лицом всей игры и специальной версии PES 2019.

Напомним, ранее стало известно, что в PES 2019 будет полностью лицензирован чемпионат России, а также появятся лиги Аргентины, Бельгии, Португалии, Швейцарии, Шотландии и Дании. Выход игры запланирован на 30 августа этого года.

РФПЛ появится в PES 2019 //

В PES 2019 появятся чемпионаты Аргентины, Швейцарии, Бельгии и Шотландии